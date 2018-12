'El dúo perfecto': Final del reality se realiza esta noche ¿Qué pareja ganará? | EN VIVO | VIDEO

Este sábado se realiza la gran final de 'El artista del año: El dúo perfecto' y son 4 las parejas que han llegado a la última temporada del reality de Gisela Valcárcel. Aquí te contamos los detalles.

Daniela Darcourt y Pedro Loli, Stephanie Orúe y Cielo Torres; Rossana Fernandez Maldonado y Amy Gutierrez; y Micheille Soifer con Nikko Ponce, son las duplas que luchan por la copa de 'El dúo Perfecto'.

Rossana Fernández Maldonado y Amy Gutierrez; y Micheille Soifer con Nikko Ponce se encuentran en sentencia. Solo una pareja avanzará a la última etapa del programa.

Final 'El dúo perfecto' Final 'El dúo perfecto'

La semana estuvo marcada por la discordia. La pareja que conforma Michelle Soifer y Nikko Ponce 'sacaron al aire los trapitos sucios' y se dijeron de todo. ¿Qué pasó?

Michelle Soifer mencionó que Nikko Ponce no era 'su pareja compatible' y que no ensayaba como ella quería. Por su parte, el actor no quiso entrar en 'el juego' de la guerrera y trató de no declaró en contra.

Es importante mencionar que en la primera y segunda temporada de 'El artista del año' consagraron como ganadores a Pedro Loli y Daniela Darcourt, respectivamente. ¿Repetirán el plato?