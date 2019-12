Amy Gutiérrez y Nesty se coronaron como los ganadores de la temporada de ‘El dúo perfecto’. Además, anunciaron que continuarán trabajando juntos e incluso grabarán un tema inédito.

“Me siento feliz porque este triunfo es para todo el público que nos sigue. Doy gracias al jurado porque cada crítica constructiva nos sirvió para mejorar semana a semana”, expresó Amy Gutiérrez.

En tanto, el cantante cubano añadió: “Estoy contento y bendecido por el cariño de la gente de este país, donde me han recibido de una manera bonita. Obviamente que todos queríamos ganar la copa, pero siempre me sentí un ganador por el amor que me dan los peruanos”, acotó.

Nesty, al alzar la copa dijiste: ‘Te amo, Perú’...

Sí, porque así no sea peruano, este país siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón para toda la vida.

¿Hay planes de grabar algún tema juntos?

A: Sí. Vamos a grabar una canción inédita y la presentaremos en el verano.

N: No solo somos ‘El dúo perfecto’, sino haremos un dúo muy bonito y sé que les gustará la canción.

Nesty, tu novia Mayra Goñi se emocionó hasta las lágrimas al anunciarse que eran los ganadores...

A: Su presencia en la final nos motivó mucho.

N: Pensé que no iba a venir a la final, fue una sorpresa verla y agradezco el respaldo que me ha dado semana a semana.