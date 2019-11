Este sábado arrancó la nueva temporada de 'El dúo perfecto', programa conducido por Gisela Valcárcel. La popular 'Señito' presentó uno a uno a los integrantes entre los que se encontraban conocidos rostros de la farándula que ya habían pisado la pista de baile ¡Aquí los detalles!

En esta nueva etapa 'El dúo perfecto' participan:



-Zumba y Briyit Palomino

-Amy Gutierrez y Miguel Álvarez

-Mayra Goñi y Nesty

-Braulio Chappell y Angelo Fukuy

-Edson Dávila 'Giselo' y Michelle Soifer

-Vernis Hernández y Daylin Curbelo

-Mario Hart y Natalia Salas

-Shantall y Sandra Muente

Este fue el minuto a minuto:

Ellos deberán formar parejas y competir en pruebas de baile, canto y actuación durante el resto de la temporada para demostrar que son los mejores y levantar la copa.

Amy Gutiérrez anuncia su salida de la orquesta You Salsa para iniciar carrera como solista

Amy Gutiérrez volverá a ser parte de 'El dúo perfecto' y espera levantar nuevamente la copa. "Me siento más empoderada y quiero seguir cautivando al público. ¿Las críticas? No me afectan, a mí ya nadie me para", señaló.

Sandra Muente reveló que estuvo estudiando baile porque "es mi talón de Aquiles". "Quiero demostrar que soy una artista completa. Y para que el jurado no me diga que no puedo con los ensayos y mis horarios de trabajo, por este tiempo no aceptaré ser parte de ninguna obra de teatro", precisa.

Zumba cara a cara con Carlos Cacho

Vernis Hernández tendrá una nueva oportunidad en el reality de Gisela Valcárcel. "Mi público se quedó con ganas de ver más de mí. Además, ya se viene mi aniversario como solista y esta es una gran manera de celebrarlo", reveló.

Zumba también tendrá su revancha tras su polémico paso por el programa. "Sé que el canto no es mi fuerte pero llevaré clases particulares, además de mis ensayos en la academia, para tener un mayor progreso. Verán mi evolución gala a gala", agregó.

Mario Hart también vuelve a la pista tras su participación en la primera temporada de El Artista del Año. "Siempre tengo en cuenta las críticas constructivas, a la gente que le gusta tirar barro no la escucho", indica.