Mayra Goñi le responde a Fabio Agostini por presunta infidelidad con Nicola Porcella: "Estoy con mi conciencia limpia"

Fabio Agostini encendió el sillón rojo con todas sus revelaciones el último sábado. El español pasó por El Valor de la Verdad y respondió las 21 preguntas del cuestionario llevándose los 50 mil soles. El 'Galáctico' habló de su ex, Mayra Goñi, así como otros pasajes con chicas de Chollywood.

Durante las primeras preguntas del programa, Fabio Agostini dijo estar seguro que Mayra Goñi sí le fue infiel con Nicola Porcella, pues una amiga muy cercana a la actriz, se lo contó.

Ante esta situación, él mismo decidió encarar a Nicola Porcella y preguntarle directamente sobre el rumor. El ex guerrero se lo negó y aseguró que todo era mentira. Pero hubo algo que no le gustó: supuestamente, el ex capitán de los Guerreros le aceptó que sí había tenido un 'affair' con la pareja de uno de los chicos del reality de competencia.

Fabio Agostini en El valor de la verdad. (Video: Latina)

Además, según Fabio Agostini, Nicola Porcella sí había aceptado la supuesta infidelidad con Mayra Goñi a otro compañero de Esto Es Guerra. Por esa razón, el español optó por terminar la relación con la actriz.

Estas declaraciones se transmitían mientras la cantante estaba presentándose en El Artista del Año por un cupo para la gran final del programa. Tras el final de la edición, Mayra Goñi brindó unas palabras a la prensa y reveló estar con la conciencia tranquila.

"Yo estoy con mi conciencia limpia, en algún momento hablé de esos temas y ya no quiero darle más vueltas al asunto. Yo estoy disfrutando de este momento de mi vida y estoy feliz como me ven, cero preocupada", explicó Mayra Goñi.

Finalmente la recordada 'Vivi' de 'Ven Baila Quinceañera' descartó responder a las acusaciones de Fabio Agostini pues su relación ya quedó en el pasado y ella está feliz con el cantante Nesty.

"No me importa, no voy a responder nada. Él puede decir muchas cosas, yo no voy a hablar mal de nadie”, puntualizó.