Katy García sobre el fin de su matrimonio: "Los problemas me los tiro para atrás porque no son mi prioridad" | VIDEO

Katy García decidió hablar tras el fin de su relación con Karim Vidal. Luego que la 'Toñita del Rímac' fuera acusada de prohibirle a su exesposa de ver a su hijo, la exchica reality conversó con el programa 'En Boca de Todos' y aseguró que los problemas entre ellas no se interpondrán en su relación como madres.

"Yo estoy en una mejor etapa de mi vida que es tener a mi hijo a mi lado, ser madre. Los problemas me los tiro para atrás porque no es mi prioridad y lo único que quiero que sepan es que estoy bien, quiero que dejen de vender noticias donde no las hay", explicó Katy García.

Además, aclaró que los problemas de pareja que tuvo con su expareja ya fueron solucionados en cuatro paredes y llegaron a un acuerdo. Por eso, pidió que no se vendan cosas que no son.

"El tema entre Karim y yo, si hubo problemas o no, eso lo solucionamos nosotras en cuatro paredes. Yo con ella ya llegamos a un acuerdo, ya conversamos ya solucionamos muchas cosas. Lo único que no quiero es que la gente siga vendiendo noticias donde no las hay. Esto se solucionó, no es un problema. En el centro está mi hijo", enfatizó.