Magaly Medina abrió el programa con la reciente entrevista de Ebelin Ortiz al canal de Carlos Orozco, donde recordada su papel más polémico de los últimos años, ‘Magnolia Merino’ de la serie del mismo nombre. De acuerdo con la popular ‘urraca’, este personaje habría sido inspirado en parte de su vida.

La actriz estaría justificando su participación, según la periodista de espectáculos. “Cuando a mí, Michelle Alexander me llama, ni siquiera ella (Magaly) estaba en juicio y nosotros ya teníamos hecha esa línea. No es sencillamente que ‘Ay, lo pusieron y ,pobrecita, yo estando en la cárcel, sale la serie’”, indicó.

“ La responsabilidad no es mía y probamente ni de Michelle Alexander, sino del jefe de programación de Frecuencia Latina de esa época. Por qué no dice la verdad completa. El problema no soy yo, sino Latina”, agregó.

De igual manera, la intérprete de ‘Piel canela’ aseguró que le encantó haber trabajado en la producción de Michelle Alexander y que no se arrepiente de nada. “ Yo me siento orgullosa de todas las cosas que hago. La caracterización fue super, el personaje fue super, yo me recontra divertí . Es como ‘estamos parches’”, señaló.

Ebelin Ortiz recuerda a 'Magnolia Merino' y Magaly Medina se molesta.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre ‘Magnolia Merino’ y Ebelyn Ortiz?

La conductora no se quedó callada ante la entrevista de la actriz. “Bien graciosa de querer negar algo que era evidente (...) Q uisieron recrear mi vida y se quiso menoscabar mi credibilidad, imagen y reputación, fue un aprovechamiento descarado de mi imagen que quisieron capitalizar y no lo lograron”, indicó,

“Y ahora sale una actriz a decir que fue divertidísimo, para empezar, hubieras objetado ese papel y las circunstancias en las que lo hicieron ”, agregó.

