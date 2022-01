La actriz y cantante afroperuana Ebelin Ortiz reveló que fue sometida a una histerectomía, cirugía que consiste en la extirpación del útero. Según contó ella a través de su cuenta de Instagram, la operación se realizó con éxito.

Tras salir airosa de la intervención, la artista compartió imágenes desde la cama del hospital, donde recibió la visita de algunos familiares y allegados.

Horas antes de ingresar al quirófano, Ebelin Ortiz realizó un streaming explicando un poco más sobre esta cirugía y sus temores respecto a los riesgos que conlleva.

“Nuestro poder creativo, nuestro poder creador, no se encuentra en nuestro útero: se encuentra en nuestra mente. Es a partir de nuestros pensamientos, deseos e imaginación que producimos. Mujeres, no permitamos que nos anulen por no tener útero, pues somos creadoras per se”, se lee en la descripción que acompaña el video de la actriz.

Ebelin Ortiz realizó una transmisión en vivo para informar que se sometió a una histerectomía. (Foto: @ebelinortiz)

¿Por qué tomó esta decisión?

Durante la transmisión en vivo, Ebelin Ortiz se quebró al reconocer lo difícil que fue tomar esta determinación. “A las mujeres que están pasando por lo mismo que nosotros, sí es complicado, es difícil, uno siente que está quedándose inválida, pero, en verdad, no. Todos somos seres que damos vida, y no únicamente por alguien que nazca de nosotros”, explicó entre lágrimas.

En otro momento, la actriz hizo alusión a qué la motivó a someterse a una histerectomía. “Yo vengo desde hace un buen tiempo, desde que empezó el confinamiento, en un proceso de soltar para hacer el viaje más ligero. Mi misión en la vida es viajar ligera. (…) A veces también es necesario deshacerse de las cosas que no necesitas, yo soy de las que está convencida que, si no has usado algo en dos años, ya no lo vas a usar y debes deshacerte de eso”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO:

Samahara Lobatón orgullosa porque su hija de 1 año aprendió a ‘leer’: “Inteligente mi Xixi”

TE PUEDE INTERESAR

TikTok: Estudiante abandona Harvard por estar con su novia; pero ella lo deja | VIDEO

¿Hermano del Gato mandó indirecta a Melissa?: “Gracias a los que se fueron porque permitieron que otros lleguen”

Jefferson Farfán ya no es jugador más caro de Alianza Lima: ¿Quiénes lo superaron?