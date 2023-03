Le dedicó unas palabras. Eddie Fleischman decidió responderle a Juliana Oxenford después de que la periodista deslizara que este la acosó durante el tiempo en el que trabajaban juntos en un canal de televisión.

El periodista deportivo empleó su cuenta de Twitter para responderle a Juliana. Además, pidió disculpas por llamarla “repugnante” y resaltó en que hizo bien en borrar un tuit que lo desprestigiaba.

“Juliana, entre 2018 y 2019 en Latina, me parecía que hacías buen trabajo, hace rato que ya no lo veo así. Seré crítico y discreparé contigo aquí en ocasiones. Hiciste bien en borrar un tuit que no era cierto. No debí llamarte REPUGNANTE, lo admito y me disculpo por el exceso”.

Eddie Fleischman le responde a Juliana Oxenford tras acusarlo gravemente. Foto: Trome

¿Qué le dijo Juliana Oxenford a Eddie Fleischman?

Juliana Oxenford hizo una acusación seria contra el periodista deportivo Eddie Fleischman después de que él la calificara de “repugnante” por su postura política.

Oxenford sugirió que había experimentado acoso mientras trabajaba en el mismo canal que el comentarista, pero eliminó su publicación pocos minutos después.

“¿Repugnante? Te olvidas Eddie Fleischman cuando te me acercabas constantemente en el canal donde trabajamos juntos y más de una vez tuve que hacerte un alto porque me molestaba la manera “excesivamente” cariñosa con la que me tratabas?”, decía en su tuit.

Juliana Oxenford responde a Eddie Fleischman por llamarla "repugnante". Foto: Trome

TE PUEDE INTERESAR: