Reconoce su error. Eddie Fleischman habló para las cámaras de ‘Amor y fuego’ acerca de la discusión que tuvo con Juliana Oxenford en redes sociales, la cual fue tendencia en Twitter.

El periodista deportivo expresó que no se considera un misógino, tal como lo calificó Juliana, y que critica a toda persona por igua l: “Dentro lo que significa el trato igualitario, yo critico a quien tenga que criticar, sea un periodista varón o mujer”.

Además, recalcó que en ningún momento quiso incomodar a la periodista por sus halagos y que tampoco sintió el rechazo de Oxenford cuando trabajaban juntos en Latina.

“ La verdad no recuerdo ningún momento incómodo, alguna vez le dije que elegante o que bonito lo que lleva, pero en ningún momento sentí yo o ella me hizo percibir que estuviera incómoda. Se reía y decía gracias y de la forma más natural”.

Eddie Fleischman pide disculpas a Juliana Oxenford

Fleischman reconoció su error al insultar a Juliana e indicó que la periodista está en su derecho de no aceptarlas, tal como lo demostró en una publicación en su cuenta de Twitter.

“Más allá de lo que piense de su trabajo, no debí calificarla y por eso le pedí disculpas. Si considero y reconozco que decirle a ella repugnante no estuvo bien , no me cree y no aceptó mis disculpas y tiene derecho a eso, es su libertad y la respeto”.

¿Qué le dijo Juliana Oxenford a Eddie Fleischman?

Juliana Oxenford hizo una acusación seria contra el periodista deportivo Eddie Fleischman después de que él la calificara de “repugnante” por su postura política.

Oxenford sugirió que había experimentado acoso mientras trabajaba con el comentarista en Latina, pero eliminó su publicación pocos minutos después.

“¿Repugnante? Te olvidas Eddie Fleischman cuando te me acercabas constantemente en el canal donde trabajamos juntos y más de una vez tuve que hacerte un alto porque me molestaba la manera “excesivamente” cariñosa con la que me tratabas?”, decía en su tuit.

Juliana Oxenford le responde a Eddie Fleischman. (Twitter/@julianaoxenford)

