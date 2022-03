‘Tommy se metió en mi relación’, dijo el cantante Edilson Herrera, ‘Gatiux’, quien era pareja de Dayana Córdova, actual ‘saliente’ del cumbiambero.

“Se puede decir que Tommy se metió en mi relación porque yo fui a almorzar a un restaurante con mi flaca. Me encontré con ellos (Tommy y otros músicos), le presento a mi novia y en la madrugada le escribe para afanarla”, dijo Edilson.

¿Qué le decía?

Ella me enseñó los mensajes y le decía que era guapa, que él podía llevarla de viaje y hacerla famosa.

¿No le hiciste el pare a Tommy?

Yo no le he dicho nada. Yo tengo el concepto que si la mujer le da cabida depende de ella, al final no voy a estar peleándome con todos los flacos que afanan a mi novia. Él todos los días le escribía, le ‘tiraba maicito’.

¿Cómo te enteraste que Dayana y Tommy estaban en una relación?

Justamente me mandaron la captura del beso de esa página (Instarándula). Ella vivía conmigo, casi tres años, todos sabían que era mi enamorada.

Tenían problemas en su relación.

No sé, la relación iba un poco medio mal. Yo la quería mucho, la amaba, pero ella quería viajar y salir, está en toda su juventud, tiene 19 años. Poco a poco la relación comenzó a decaer, en eso conoce a Tommy y al inicio no pasaba nada, lo veía como un pata más que la afanaba. A mediados de enero tomamos la decisión de terminar, pero seguíamos viviendo juntos hasta el 28 de enero que ella viajó a Tarapoto para trabajar en la orquesta con Tommy.

Pero antes del beso de Tommy y Dayana, ustedes ya habían terminado.

Terminamos el 28 de enero y a la semana siguiente o dos semanas veo que está chapando con Tommy. Ella tenía un as bajo la manga, estaba esperando que Tommy llegará a ese grupo para empezar a salir con él y los ampayaron. Fue una bomba para mí, tan rápido. Por respeto, al menos, a mí y a la familia debió esperar un poco más. Ese huev... no tiene códigos, si yo salgo a hablar va a quedar muy mal parado.

¿Por qué?

Tengo amigas que me han hablado para decirme que él también las afanaba, les decía lo mismo, de los viaje y hacerlas famosas. Entonces, sacando conclusiones lo que ella quiere es hacerse conocida. Yo estoy dando mi descargo porque he quedado como un ‘cachudo’. Nosotros terminamos unos días antes, pero lo que no voy a pasar por alto es que le presenté a este pata a mi flaca y la empiece a afanar, eso no es serrucho, es motosierra.