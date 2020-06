A través de su cuenta de Instagram, Ana Siucho compartió un mensaje a modo de reflexión que muchos han relacionado a la filtración en redes sociales de una conversación del jugador con una joven de 20 años quien le envía fotos y videos.

En los pantallazos, pese a que no revela nada comprometedor, Edison Flores entabla una conversación con una usuaria que le envío un video y él le responde diciéndole que ‘estaban buenas’ las imágenes que le envió.

Además, la misteriosa joven le pregunta su edad y sí ya había viajado a lo que él le responde con un ‘Aún no, espero que pronto’. Como se puede ver en el supuesto chat, Edison Flores continúa el hilo de la conversación en todo momento y más aún después de que ella le envía una foto.

Muchos usuarios aseguran que el mensaje de Ana Siucho es una especie de respuesta a los chats del futbolista con otra mujer en enero de este año, a tan solo un mes de su matrimonio.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, escribió Ana Siucho.