PONE PAÑOS FRÍOS AL TEMA. El futbolista Edison Flores, más conocido como Oreja Flores, utilizó us redes sociales para pronunciarse sobre la conversación que se filtró en redes sociales donde interactua con una de sus seguidoras.

Edison Flores explica que no ve nada de malo en conversar con sus seguidores. “En mis redes sociales y específicamente en mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, reposteo historias donde me etiquetan hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente y que me piden algunos saludos o ayudas sociales”, menciona el futbolista.

El futbolista precisa que le gusta hacer sentir cercanos a sus seguidores. “Esto es algo que me gusta y no me parece nada malo. Hago todo esto sin ningún tipo de intención extra a la de ser más cercano y compartir con mis amigos, hinchas y personas en general”, precisa Edison Flores.

Finalmente, el futbolista asegura que en todo momento es respetuosa con la joven con la que conversa y que no tiene nada que ocultar. “Lo que se muestra en cuenta de Instagram que me cita es una conversación en la que en todo momento me dirijo con respeto hacia la persona con la que hablo y esta situación no será motivo para dejar de hablar con mis seguidores, enviarles saludos o recibir siempre sus ánimos y cariño con una respuesta de agradecimiento”, escribe Edison Flores.

Comunicado de Edison Flores sobre chat con seguidora y supuesta pelea con su esposa Ana Siucho

Edison Flores y su reacción a video de Ana Siucho

