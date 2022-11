Edison Flores fue entrevistado por Jesús Alzamora para su canal de YouTube y reveló detalles acerca de como empezó su relación con su esposa, Ana Siucho. El futbolista comentó que al principio su relación sentimental fue complicada.

Esto es debido a que ‘Orejitas’ es el mejor amigo de Roberto Siucho, quien es hermano de Ana: “Fue difícil y raro. A mí me gustaba salir, yo le dije a Roberto porque nos habían dado libre, pero él me dice que vaya a su casa porque era cumple de su hermana”.

“Al principio era imposible porque era la hermana de mi compañero, pero Roberto siempre me invitaba a sus parrillas, al cine, entonces parábamos juntos”, expresó el seleccionado peruano.

Flores también reveló que fue Ana la que tomó la iniciativa de invitarlo a salir: “Ana me invitó a salir metiendo a su sobrinita, se me adelantó. Luego comenzamos a escribirnos, le mandaba audios de canciones, pero hubo un momento donde ella me dijo que como era amigo de su hermano, mejor dejábamos las cosas ahí.

“Yo le dije que iba a hablar con su hermano y me dijo que esperaba no poner en juego nuestra amistad”, finalizó Edison.

Ana Siucho responde al ‘ampay’ a Edison Flores y deja callados a todos

Ana Siucho, esposa del ‘Oreja’ Flores, se pronunció luego que su pareja fue captado juergueando en una discoteca de Miraflores. A pesar de que se encendieron las alarmas, la misma Magaly Medina aclaró que el futbolista bailó solo y no fue visto con otra mujer.

La esposa del seleccionado envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, incluso, compartió una captura del chat Flores. “Para todos los sapos”, escribió.

En la conversación, se puede ver que Edison Flores le avisa a su esposa que irá a un bar con sus amigos. “Amor vamos a ir a un bar que se llama atrio con los chicos”, le dijo. “Ok amor. Con cuidado”, le respondió Ana Siucho.

