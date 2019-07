Novia de Edison Flores enfurece luego de que la llamaran 'ridícula' tras publicar romántica conversación

¡Se molestó! Ana Siucho, novia de Edison Flores , arremetió con todo contra una usuaria de Instagram que la criticó duramente luego de publicar una romántica conversación con el 'Orejas' antes del partido Perú vs. Chile, que le valió a la selección peruana el pase a la final de la Copa América 2019.

En el texto se aprecia como Siucho le manda sus mejores deseos a Edison Flores, una noche antes del ansiado encuentro. "¡Con todo mañana! Sabes que mi corazón está contigo en todo momento. Ya sabes que todo está en la mente así que diviértete y has lo que te toque hacer. Te amo."

El 'Orejitas' le contesta con un 'Te amo bebé' acompañado de emoticones de besitos y horas después, le avisa que ya está saliendo para el estadio. "Con todo mi Chichiii", le dice Ana Siucho.

Aunque la conversación desató los suspiros de cientos de seguidoras de la parejita, una usuaria no toleró esta muestra de cariño y arremetió con todo contra la novia de Edison Flores.

"No sé qué pretendes con eso? que el mundo lea y vea que un futbolista te dice, te amo ??, no sé, creo que tu amor en realidad no es el graaaan amorr, sino la carencia que tienes tú de afecto, insisto porque un futbolista te dice, te amo, porque revisando el instagram no tienes ninguna dedicatoria cuando el orejas era de barrio, feito, con acne, cholito, en pocas palabras: RIDICULAAAA" , escribió la indignada usuaria.

Ana Siucho no se quedó callada y le contestó con todo a la joven con varios emojis alzando el dedo medio. Otros usuarios le mostraron su respaldo y atacaron a la joven, que siguió defendiéndose.

"Pero no tiene ningún te amo cuando tenia el rostro con acné y no pasaba de jugar en equipitos pequeños, ahora me juega en la sele, le dio ataque de amor ??". arremetió nuevamente en las redes.