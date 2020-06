NUEVO LOOK. Edison Flores dejó atrás la polémica en la que se vio envuelto hace unos días tras la publicación de un chat en el que interactúa con una de sus seguidoras. El futbolista reapareció en sus redes sociales e informó a sus fans que Ana Siucho, su esposa, le rapó el cabello.

Edison Flores luce con el cabello totalmente rapado. Incluso, el futbolista bromea sobre el tema en redes sociales y pide a sus seguidores que le digan a quién se parece más si a Aang, el protagonista de La Leyenda del Avatar, o Yoda, personaje de la saga Star Wars.

Por su lado, la doctora Ana Siucho también publicó las fotos del cambio de look de Edison Flores, promocionando sus dotes para la barbería.

Como se recuerda, ‘Oreja’ Flores usó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la conversación que se filtró en redes sociales, en la que interactua con una de sus seguidoras.

El futbolista explica que no ve nada de malo en conversar con sus seguidores. “En mis redes sociales y específicamente en mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, reposteo historias donde me etiquetan hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente y que me piden algunos saludos o ayudas sociales”, dijo en redes.

Asimismo, Edison Flores precisó que le gusta hacer sentir cercanos a sus seguidores. “Esto es algo que me gusta y no me parece nada malo. Hago todo esto sin ningún tipo de intención extra a la de ser más cercano y compartir con mis amigos, hinchas y personas en general”, indicó.

Edison Flores y su radical cambio de look. (Foto: Instagram)

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly Medina se defendió por llamar "feíto" a Edison Flores. (Magaly TV-TROME)

Tula Rodríguez sobre Edison Flores

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Jefferson Farfán: Animadora y modelo Valeska Ivanova muy afectada porque futbolista la llamó “timón cambiado”

Magaly Medina: Conductora desactiva su Instagram porque que “quieren callarla” y acusa a Andrés Wiese

Mayra Couto denuncia que ‘grupo de machistas’ llamado ‘Beba Army’ quiere borrar su cuenta de Instagram

Edison Flores eliminó todas las fotos que tenía con Ana Siucho en Instagram ¿Se acabó el amor?

Rebeca Escribens sobre Andrés Wiese y la denuncia de Mayra Couto: “Las autoridades tendrán que actuar”