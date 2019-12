Las conductora de Mujeres al Mando, Karen Schwarz y Cathy Saenz fueron las encargadas de conducir el especial realizado por Latina sobre la boda del Año de Edison Flores y Ana Siucho el sábado 21 de diciembre.

El canal de la avenida San Felipe tuvo a varios periodistas en diferentes puntos para conversar con los invitados y los novios. Pero fue la popular ‘Mamacha’ quien llamó la atención durante el evento.

En redes sociales, su nombre se volvió tendencia tras recibir el bouquet de la esposa del Orejas. Según Siucho, ella se lo había prometido y la conductora se tomó varios minutos para agradecer el gesto.

Cathy Saenz y sus palabras tras recibir bouquet - Trome

“Estoy súper emocionada porque ella había hecho como un comentario que quería entregármelo por estas bromas que hacíamos en el programa que quiero casarme. ¿Qué mujer no quiere tener un matrimonio como el que ha tenido ella? Me llamaba por la ventana y me dijo: ‘Te lo voy a dar, llévatelo, es para ti’” Ella me dijo que me lo llevara ahorita y yo le dije: ‘Claro que sí’. Primero lo voy a congelar. Todos me han dicho que lo congele, así que lo voy a hacer. Para mí es muy significativo, los quiero muchísimo, que hemos seguido en el programa durante todos estos meses...", expresó.

Pese a sus palabras, parece que los ataques por Instagram no se hicieron esperar y la animadora tuvo que bloquear los comentarios. Fue Rodrigo González ‘Peluchín’ quien hizo notar esto. “Todos vimos lo que hiciste, ahora no la quieras barajar. #DevuelveElBoquetChusca"

Y es que en Twitter, muchos usuarios le dedicaron memes a Saenz al quedarse con el bouquet.