Hace unos días empezó a circular el rumor de un posible ampay de Edison Flores a pocas semanas de su matrimonio con su novia de varios años, Ana Siucho. Esta especulación fue en aumento luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera unas imágenes de Pedro Gallese saliendo de un hotel con una mujer de 21 años que no era su esposa, Claudia Díaz.

Incluso en redes sociales, un mensaje de una cuenta falsa de Ricardo ‘El Zorro Zupe’ se volvió viral, en donde se afirmaba que 'Válgame’ de Latina, emitiría unas imágenes comprometedoras del ‘Orejas’. El conductor del programa desmintió que se tratara de sus redes personales y advirtió a los cibernautas tener información sobre esto.

Zorro Zupe anuncia ampay de Orejas Flores

El último miércoles, el espacio de Magaly Medina anunció una nota del futbolista y su novia y las alarmas comenzaron a sonar. Por eso, la propia periodista se tomó unos minutos para hacer una aclaración a su público sobre el seleccionado nacional.

“Están paranoicos ¿qué les pasa? Si yo tuviera un ampay del oreja Flores no lo hubiera dicho ni contado, lo hubiera puesto. Pero debo decirles, y esto es en honor a la verdad, que mucha gente nos ha preguntado si nosotros tenemos un ampay. No lo tenemos, nunca lo hemos tenido. A ese señor no le hemos descubierto nada. Así que nadie dice que en el futuro no, pero por ahora no”, expresó.

BODA DE MÁS DE 500 MIL DÓLARES

Según el informe de la ‘Urraca’, Flores y su novia contraerán matrimonio el 21 de diciembre en la parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”, en Santiago de Surco. Luego, los invitados para la recepción tendrán que trasladarse hasta el Estadio Monumental. Se especula que no le cobrarían alquiler por el espacio.

La conductora contó que solo la organización de este evento costaría alrededor de 500 mil soles y en total todo estaría valorizado en 500 mil dólares. Para el enlace, habrían 800 invitados, entre los que se esperan a varios futbolistas de la selección de fútbol.