La actriz y modelo Edith Tapia reveló que vivió momentos muy duros cuando le detectaron cáncer al pulmón.

“Los momentos más duros de mi vida han sido cuando pasó el escándalo de Guty (denunciado por supuesta agresión por Alejandra Baigorria), cuando falleció mi mamá y cuando me descubrieron un tumor en el pulmón. Esos tres momentos en mi vida son los que me han marcado, que han sido difíciles y me han enseñado mucho”, manifestó Edith en una entrevista con el periodista, director de cine y teatro de ‘Sinargollas’, Gino Tassara.

“Cuando me dicen lo que tengo, en ese momento me dije que no lo voy a permitir porque tengo muchos planes, quiero vivir e hice un plan de acción. Lo primero que hice fue limpiarme y purificarme, dejé todas las comidas chatarra y con preservantes, decidí por todo lo natural y bajé en mes y medio como quince kilos. Empecé a hacer pilates, alimentación sana... Sinceramente fue duro, sufrí muchísimo, no lo sabía mucha gente, solo mi hermana, que fue mi soporte, dos amigas y Gino (Tassara)... Es algo que yo tenía que solucionar y con lo que lucho día a día, el 2020 fue muy duro porque temía contagiarme y tener que ir a una clínica, pero he sabido cuidarme, por eso me gusta difundir mensajes en redes que ‘sí podemos’”, afirmó Edith, quien añadió que todavía lucha contra la enfermedad.

“Tengo todavía algo ahí, pero ya no es maligno”, finalizó.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Josimar infringe cuarentena y hace fiesta en casa de playa para celebrar tenencia de su hijo

Cuarentena total: Todas las actividades que puedo hacer sin solicitar PASE LABORAL

Paula Manzanal termina su amistad con Sheyla Rojas porque le envió un video íntimo a su expareja

Que el ‘Tigre’ se amarre bien los pantalones, meta una videollamada y aconseje a esos peloteros que son noticia por travesuras fuera de las canchas

Sheyla Rojas es captada besando al empresario Simón Sánchez Alayo por las cámaras de Amor y Fuego

Lucía de la Cruz ‘templada’ de nuevo chibolo y se entera EN VIVO que tenía 24 años: “Dijiste que tenías 26″

Karen Schwarz lanzó su nueva línea de ropa y puso a desfilar a su madre y a su suegra

‘Los Años Maravillosos’, la exitosa serie de los años 90 que tuvo un abrupto final | FOTOS | VIDEOS