Edith Tapia sufrió robo y casi la secuestran en agencia bancaria en Miraflores

Edith Tapia vivió una pesadilla el último domingo, cuando fue a retirar dinero de un cajero en Miraflores y se dio con la sorpresa que habían vaciado sus cuentas, perdiendo una fuerte suma de dinero.



La actriz acudió a la Dipincri de Miraflores para sentar su denuncia, pero fue derivada hasta la Dirección de Alta Tecnología, por tratarse de un robo cibernético.



Añadió que sospecha de varios ciudadanos venezolanos que estuvieron acosándola en el cajero y temía hasta ser secuestrada.



“Eran aproximadamente las 8:30 de la noche cuando fui a sacar dinero del cajero (ubicado entre las avenidas Comandante Espinar y Angamos), y de pronto dos ciudadanos venezolanos se me acercan y me comenzaron a atarantar, diciéndome cosas para desconcentrarme. Yo retiré 1700 soles y vi que mi saldo era muy poco, y comprobé que estaban debitando varias compras”, comentó Edith Tapia.



Luego, añadió, que al salir del cajero vio una sospechosa camioneta de lunas polarizadas que abrió sus puertas de par en par.



“Pensé, aquí perdí. Regresé al banco y pedí ayuda al serenazgo que me auxilió y me llevó a mi casa”, agregó la actriz.



¿Crees que te quisieron secuestrar?

Sí, totalmente segura.



¿Cuánto te han robado?

Es un monto considerable, pero gracias a Dios estoy bien. Cuando llegué a casa, llamé al banco y no tenía ni un sol. No entiendo lo que pasó, estoy en shock, me siento insegura, viví una pesadilla.