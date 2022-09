¡No se queda callado! En la última de edición de ‘La gran estrella’, Edson Dávila fue directo al responderle a Brunella Horna, después de que le dijera a Gisela que está “evaluando” si irá a su boda con Richard Acuña.

“ Estoy evaluando en invitar a alguien, a Edson Dávila , porque se portó tan mal en el matrimonio de Ethel, que Richard me dijo ‘Mejor no lo invites’”, expresó la modelo y empresaria.

Gisela, sorprendida, respondió: “Por lo menos, en todo caso pudieras invitarlo, pero no es correcto que se pague un canje de ropa en pleno matrimonio”.

En cuestión de segundos, apareció Dávila, para responder el desaire de Brunella: “Piensa primero lo que vas a tomar en tu boda, uno tiene que saber comportarse” La ‘señito’ defendió a su invitada: ”Brunella fue al baño, no porque había tomado, Brunella fue al baño porque quería unos caramelos que había allí”.

Brunella dice que Richard Acuña no quiere que invite a Giselo a su boda

Ethel revela lo que hizo Brunella en su boda: “Se embriagó”

La hija de Gisela Valcárcel no dudó en ‘echar’ a Brunella Horna y confirmó lo que en días pasados comentaron sus colegas. “Yo pensé que era la más correcta, la más lady de todas, pero se embriagó, tomó de más y no saben todas las imágenes que tengo de ella. No las voy a difundir pero ella sabe que existen” , advirtió la nueva esposa de Julián Alexander.

Asimismo, aseguró que cuando la rubia se case con Ricard Acuña en diciembre, ella y su esposo harán el mismo ‘roche’ en su ceremonia. “Julian y yo vamos hacer lo mismo en la boda de Brunella, esperen, esperen...”, advirtió la conductora de América Hoy.

TE PUEDE INTERESAR