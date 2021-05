El coanimador del programa ‘América hoy’, Edson Dávila aconsejó a su compañero Christian Domínguez tener más correa con las bromas “ácidas” de la conductora de televisión, Janet Barboza, luego de protagonizar la semana pasada un altercado pleno programa en vivo.

El popular ‘Giselo’ señaló que la idea del programa es llevar diversión a los hogares, burlarse entre ellos, pero no pelearse. Por eso, en una entrevista para el grupo El Comercio reveló su estrategia para resolver esos momentos tensos.

“(¿Aconsejarías que Christian tenga más correa con Janet?) Sí, yo consideraría que hay que reírse, entonces cuando le toque su oportunidad tiene que vengarse suavecito, nomas. Suavecito darle su chiquita para la próxima. Ahorita me callo y después lanzo el veneno con estilo (risas). Si no, se torna incómodo y la gente en su casa ve un pleito”, señaló con tono divertido Edson Dávila.

“La idea del programa es molestarnos, burlarnos entre nosotros y no pelearnos. Ahí se veía que los dos se picaron, eso se escapó de sus manos. Yo tengo en claro que estoy en un programa en vivo y no me voy a poner a pelear, de ninguna manera. Si alguien me dice algo fuerte me quedaré callado porque si contesto se vería terrible o puedo contestar algo divertido de otra forma para sacarlo de esa honda ácida”, añadió el bailarín de ‘El Artista del Año’.

Edson Dávila dejó en claro que mantiene una muy buena relación con Janet Barboza, a quien conoce algunos años atrás. Por eso, explicó que no le molestó la broma que le hizo cuando le dijo que era “arroz quemado”.

“Nos permitimos esas bromas porque nos conocemos desde mucho antes del programa. Yo he compartido con ella muchos años atrás. Tengo confianza. Nos bromeamos como amigos que somos, si ella se molestaría, me lo diría”, manifestó.

“No me molestó (que me diga arroz quemado). De repente a la gente le choca. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en televisión, pero, así como yo le bromeo y ella tiene correa, yo también tengo correa. Si me pongo a contestarle de pico a pico se ve feo. Me da risa (lo que dijo), pero mi mamá debe estar con chucaque. Lo tomé como la broma de una amiga. La señora Janet tiene otra forma de bromear que a otros les puede parecer muy ácido, cada uno tiene su estilo. Yo me llevo muy bien con Janet”, aclaró.

El bailarín y actor aseguró estar contento en la coanimación del programa y precisó que no le molesta que su ubicación en el set de ‘América hoy’ sea la cocina.

“No me molesta (estar ubicado en la cocina). Me divierte y creo que la gente en sus casas también se divierte porque soy el personaje que quiere todo. Le dan una oportunidad en la cocina y ya quiere chaparlo todo. Yo estoy feliz de trabajar. Si quieren que vaya de peluche, voy de peluche, pero que me paguen porque necesito trabajar. No estoy con disfuerzos de: ‘yo no voy aquí, mejor pónganme allá, yo soy coconductor’, no”, dijo.

Halagos de Magaly Medina

El también actor señaló estar agradecido con la conductora de televisión, Magaly Medina por reconocer su trayectoria en su programa ‘Magaly TV: la firme’. Y contó que no sintió ninguna incomodidad por parte de Gisela Valcárcel o Ethel Pozo por el comentario de la periodista.

“Estoy muy contento, dijo cosas que de repente la gente no sabía cómo que soy actor principalmente... Cualquiera que va a salir en Magaly está asustado, pero en este caso fue satisfactorio para mí. Me siento agradecido y contento, me ha hecho popular por las cosas que he venido trabajando. Eso es bonito”, argumentó.

“Si la han tenido (alguna molestia por los comentarios de Magaly Medina) no me lo hicieron saber. No he sentido molestia o fastidio para nada”, señaló.

‘Giselo’ sobre ‘El Artista del Año’: “La gente quiere chongo”

La segunda gala de ‘El Artista del Año’ no tuvo la misma sintonía que el día de su estreno. Edson Dávila señaló que quizás sea porque la gente quiere más ‘chongo o bochinche’ y negó que sea porque él no participó en alguna secuencia especial como la primera vez.

“No tengo que ver yo (con el rating del programa). Creo que la gente quiere divertirse más, la gente quiere chongo, divertirse, bochinche. La semana pasada no aparecí porque estaba concentrado en mis coreografías y siempre es espontáneo lo que hago, pero como no me habían marcado, no quise desconcentrar al artista porque eso puede pasar”, argumentó el bailarín.

Edson Dávila tiene como sueño participar en ‘El Artista del Año’, que se transmite todos los sábados a las 9 de la noche por América TV, porque espera demostrar su talento tanto en la danza como en el canto.