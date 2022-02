Sheyla Rojas se enlazó este jueves con el programa “América Hoy” para brindar detalles de la reconciliación con Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston. La exconductora de televisión reveló que tras la discusión con su pareja se fue de viaje a República Dominica.

Tras la revelación, Belén Estévez, quien estuvo como invitada en el set, le preguntó a Rojas qué hizo Sir Winston al saber que ella se había ido de viaje.

“Te siguió, te llamó”, interrogó la bailarina. “¿Qué hizo? No, es que yo me fui y no le dije nada”, respondió Sheyla, pero fue interrumpida Giselo, quien hizo una inesperada pregunta a la modelo.

“Eso está mal, Sheyla. Yo lo que no entiendo es que Sheyla dice que se fue de vacaciones, pero si no trabaja, ¿Cómo se fue de vacaciones? ¿Quién te dio vacaciones? ¡No te pases, pues, Sheila! Tampoco no me tomes el pelo”, comentó el popular ‘Giselo’ generando la risa en el set.

“Oye, cómo que no trabajo”, respondió la rubia con una incómoda sonrisa. “No, o sea, haber, él no sabía que yo me había ido”, continuó con su explicación sobre su romance, omitiendo el comentario del co-conductor de “América Hoy”.

Giselo trolea a Sheyla : si no trabajas como se va de vacaciones https://www.americatv.com.pe/

