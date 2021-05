El coanimador del programa ‘América hoy’, Edson Dávila contó cómo fue la primera vez que imitó a Gisela Valcárcel y la reacción que tuvo ella al verlo.

Así lo recordó en el programa ‘Estás en todas’, donde Natali Vértiz fue hasta su casa para realizarle una extensa entrevista y se animó a contar de todo.

“No fue algo que yo haya planeado, la imité como cuando estamos con nuestros amigos y en el chongo te piden: ‘tú presenta’... Había un comercial, que no sé cuántos años tiene (qué hacía Gisela y él imitaba) … Yo no quería que ella vea la imitación. Me ve (Gisela) y seguro dice: ‘Ah él es el morenito que me imita afuera’ y me quedo sin trabajo”, recordó Edson Dávila.

“Y qué bueno, fue Dios no sé, pero le gustó la imitación y a la segunda semana ella me bautizó como Giselo. A veces me preguntan si me molesta que me digan ‘Giselo’ y respondo cómo me va a molestar algo que me da de comer. Hay que decir las cosas como son”, agregó el artista.

Recordó que su primer baile en el reality ‘El Artista del Año’ fue el 2012, junto al conductor de televisión, Andrés Hurtado. “Termine mal de la columna”, bromeó.