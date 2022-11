No la perdona. ‘Amor y fuego’ reveló como Janet Barboza se estacionaba en un lugar exclusivo para personas discapacitadas. Por tal motivo, los reporteros del programa de espectáculos buscaron a la ‘Rulitos’ para que de su versión de los hechos.

A pesar de que la conductora de televisión no quiso dar declaraciones al respecto, la periodista encontró a Edson Dávila, quien en tono de broma trató de justificar a su compañera de trabajo.

“Qué te puedo decir (...) ella está malita de su pierna. De repente no está informada, son cositas que pasan, Se le ha chispoteado a la señora Janet porque ella es bien preparada”

En el momento en el que la reportera le preguntó a Giselo si debían sancionarla, el bailarín no dudó en responder: “Yo pienso que sí deberían aplicarle sanción, cien por ciento. ¡Se lo merece!”.

Giselo pide que Janet sea multada por estacionar en sitio para discapacitados: “Deberían aplicarle una sanción”. VIDEO: Willax

Giselo manda ‘misil’ a Janet Barboza

La popular ‘Rulitos’ envió un mensaje a quien sería la pareja del carismático Giselo diciéndole que “ahí no es”, sin embargo, esto incomodó al co-conductor mandánle un ‘misil’ sobre su distanciamiento con Miguel Bayona, quien vive en Estados Unidos.

“Quiero 5 segundos para dirigirme al manager y decirle ‘ahí no es’”, dijo Janet, mientras que Edson la lapidó. “Déjala, yo sé cómo llevo mi relación. Por lo menos, mi pareja no se va de viaje y me deja abandonada”, agregó.

