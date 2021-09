ESO NO SE HACE. Las conductoras del programa ‘América Hoy’, Ethel Pozo, Janeth Barboza y Melissa Paredes, le jugaron una pesada broma a Edson Dávila por el día de su cumpleaños. El popular ‘Giselo’ pasó un incómodo momento que lo hizo romper en llanto.

El mal día para Edson inició cuando acudió con un grupo de amigos a un chifa de su amiga “La chinita”, chef que brinda sus mejores recetas en ‘América Hoy’. El divertido personaje pensó que todo iba a ser canje y completamente gratis, pero no fue así.

Pese a que ‘la chinita’ le da la bienvenida a su local diciéndole “Esta es su casa, Ya saben, pidan lo que quieran”, ‘Giselo’ se da con la sorpresa cuando el mozo le exige que pague la cuenta.

Completamente incómodo, el personaje de América levanta su teléfono para llamar a su amiga, pero esta no le responde. Insiste enviándole audios de WhatsApp diciéndole: “Vanessa, qué vergüenza es esta”.

Al darse cuenta de la sorpresa de sus compañeros, ‘Giselo’ rompió en llanto y se emocionó por la cámara escondida que le hicieron.

“Muchas gracias, chicos, me van a hacer llorar, la verdad los quiero mucho. Me emociona verlos a ustedes que me hagan una sorpresa en mi cumpleaños, ay, no me gusta llorar, pero lloro de emoción porque los quiero mucho”, dijo.