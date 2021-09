Edson Dávila está de cumpleaños y recibió el saludo de Ethel Pozo, Melissa Paredes, Janet Barboza y Adolfo Aguilar, quien está este lunes de invitado en América Hoy. Sin embargo, el popular Giselo le preguntó a la hija de Gisela Valcárcel si su mamá le había enviado regalo.

“Ethel, ¿tu mami no me mandó nada?”, dijo Edson. “No sé, yo no vivo con mi mami”, contestó la conductora. “Una canasta... después de todo lo que yo he hecho por sus programas, por ustedes, no me ha mandado nada...”, indicó Giselo decepcionado.

“Ustedes cómo no van a saber (de mi cumpleaños). En GV saben, mi contrato dice todo, qué pasa, señora Gisela, por favor, a ver si una llamadita, una canastita o ella también sabe mi número de cuenta”, agregó.

Janet Barboza consideró erradas las palabras de Edson Dávila y le recomendó que no exiga presentes cumpleañeros. “Los regalos no se piden, uno debe saber comportarse y tener cortesía, el regalo no se pide, tiene que nacer del corazón. Así que usted espere con calma, quizá hoy entre todas las sorpresas que tenemos llega por ahí, quién sabe”, dijo la popular ‘rulitos’.

TE PUEDE INTERESAR

Andrés Hurtado deja el Perú: Firmó contrato con Azteca México y vivirá en lujoso triplex

Magaly tras recibir regalos de lujo de Josetty y Génesis Hurtado: “No me compren, no lo necesitan”

“Ömer: Sueños robados”: conoce qué horario tendrá en España por Divinity y en Perú por Latina esta semana