Este jueves 30 de diciembre se llevó a cabo la premiación a lo mejor de 2021 en América Hoy. Sin embargo, se vivió una tensa situación cuando presentaron a los nominados a la ‘Revelación del Año’.

Los nominados fueron La Uchulú, Edson Dávila ‘Giselo’, la Cotito y Gabriela Herrera. Mientras que Janet Barboza mostró su preferencia por la tiktoker loretana, Ethel Pozo le dio su apoyo a su compañero de programa.

“Ella (Janet) lo dice por darme la contra, mala es, qué falta de compañerismo”, dijo el popular Giselo indignado por las declaraciones de la ‘rulitos’. “Pero si Edson está acá ¿no te da vergueza Janet?”, le dijo la hija de Gisela Valcárcel.

“Si bien es cierto Edson está aquí, yo me debo al público y debo hablar siempre con la verdad, creo que la Uchulú es la ganadora”, dijo Janet Barboza. En ese momento, Ethel y Christian Domínguez le mostraron su apoyo a Giselo. Y Belén Estévez, quien estuvo de invitada, prefirió a Gabriela Herrera.

“Edson Dávila mostró ser multifacético, cantó, bailó y fue reportero”, dijo Ethel. “La Uchulú cantó y bailó en El Artista del Año fabuloso, hicieron un gran gale trayéndosela de Iquitos al Reventonazo de la Chola y brilla cada noche. Todo lo que toca lo convierte en oro”, se defendió la ‘rulitos’.

Finalmente, por decisión del público, la ganadora fue la Uchulú, despertando la indignación de Giselo. “Ay no, no, de verdad... es incómodo, cómo en tu propia casa... pero no importa, me quedo con lo que dijo Ethel, para ella yo soy el artista revelación, el resto no me importa, no me importa tu opinión tampoco Christian porque eres hipócrita”, acotó el colaborador de América Hoy.

LA UCHULÚ APARECIÓ EN VIVO

Janet Barboza aseguró que iría a Pachacamac a entregarle el premio a la Uchulú, quien en ese momento se conectó en vivo con el programa. Fue en ese instante que Edson Dávila arremetió contra ella. “Hola Uchulú, ¿qué has hecho en toda tu vida?”, dijo indignado.

“Las cuatro personas que han estado compitiendo conmigo son recontra talentosas, estoy muy feliz y contenta por haber ganado”, dijo la actriz cómica sin hacerle caso a los comentarios de Edson Dávila.

