¡SE MOLESTÓ! Edson Dávila estaba muy feliz porque realizó un divertido reportaje sobre el concierto de Daddy Yankee; sin embargo, mientras el material era emitido al aire fue cortado intempestivamente para continuar hablando de las estafas por las entradas falsas.

“Oye, oye (...) De verdad no puede hacer esta malcriadez”, se le escucha decir al popular Giselo al productor del programa.

No todo quedó allí, ya que el conductor increpó a Janet Barboza. “Señora no me parece justo que se haya cortado mi reportaje, es mi trabajo”, expresó.

La popular ‘rulitos’ le explica que es porque hay varios estafados. “Pero eso lo ve Oswaldo, no yo (...) Hubieran ido ustedes, qué tanto hablan”, respondió.

Declaraciones de Giselo y Janet

