Edu Saettone: Adolfo Chuiman aseguró no conocerlo y que fue ‘utilizado’ para grabar video en su defensa

Adolfo Chuiman fue una de los figuras de la televisión que apareció en un video grabado por amigos de Eduardo Saettone como parte de una campaña vía redes sociales para que salga de prisión, es decir que le den prisión suspendida por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, el actor asegura que no conoce el caso del encarcelado conductor de TV y que fue utilizado.



“No conozco a Edu Saettone, no estoy al tanto de su caso, tampoco conozco a los deudos. Mi intención al participar de ese video fue apoyar, en general, a todo aquel que puede pasar por un accidente porque nadie está libre (…) Probablemente sí (fui utilizado), o también puede ser que no me explicaron bien, pero considero que no dije nada malo”, dijo Adolfo Chuiman.



Sobre quién fue la persona que lo invitó a participar de la polémica campaña, Adolfo Chuiman no supo precisar su respuesta y dijo que él únicamente se expresó de forma general sobre los accidentes de tránsito. “Es más, ni hablo mucho en el video”, agregó el popular ‘Benigno’ de ‘De vuelta al barrio’, quien compartió una experiencia sobre este tema de su pasado.



“Mi hermanita de cuatro años de edad se le escapó de las manos a mi mamá y un camión la atropelló. Mi hermano mayor, cuando era niño, salió corriendo y se dio con el carro. Felizmente no lo mató. Como digo, nadie está libre de sufrir un accidente”, precisó Adolfo Chuiman en entrevista con el diario El Popular.

Polémico video de artistas apoyando a Edu Saettone desata controversias

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.