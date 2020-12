El reconocido actor Pold Gastelo escribió un largo y sentido mensaje a su maestro, amigo y colega de tablas Eduardo Cesti tras enterarse de su partida el último 4 de diciembre.

El actor de ‘Tribus de la calle’ recordó todos los momentos en los que tuvo el honor de trabajar con Cesti y le agradeció por sus enseñanzas y el amor dedicado a la noble, pero dura tarea de ser actor.

“#eduardocesti, tan simple y tan complejo! Por eso tan humano. ¡Así te recordaré! ¡Gracias por todo, por tu cariño, siempre me trataste bien! Cada vez que trabajé contigo en alguna producción, desde Tribus de la Calle o la Rica Vicky, hasta Paloma de papel u Operación rescate! Se me vienen tantos recuerdos a la mente, como aquella vez que entraste al @clubdeteatrodelima a hurtadillas y me espiaste detrás de una cortina mientras yo dictaba una clase y luego hablamos”, escribió Paul Gastelo en la primera parte de su mensaje.

“Me enseñaste tanto tal vez sin darte cuenta, solo viéndote uno entendía lo que era pasión, pero también lo difícil que es el camino que elegimos. ¡Así son los grandes, dejan huella a su paso! ¡Tal vez no hicimos lo suficiente por ti! ¡Este mundo te hacía renegar tanto! Imagino cómo estarías estos últimos meses con todo esto, ¡Descansa Maestro! ¡Descansa! ¡Aquí en tu nombre, seguiremos resistiendo e intentando! Encontré esta hermosa foto como una joya en Paloma de Papel, donde tu chamba, para variar, es una clase maestra!”, señaló conmovido el actor.

Eduardo Cesti, recordado por su personaje de ‘Gamboa’ y por su larga trayectoria actoral en el cine, teatro y televisión, falleció ayer viernes 4 de diciembre. El progresivo deterioro de su salud lo alejó de los escenarios, pero su paso por el arte no será olvidado.