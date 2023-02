El cantante criollo Eduardo del Perú y su hijo Edy de los BTF unirán sus voces para presentar el show ‘Criollo Rocker’ este 18 de febrero en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre. Además, cuenta que fusionar estos géneros fue toda una aventura.

“Lo mío es la música criolla, es mi pasión y mi hijo es rockero. Entonces cada uno va a cantar lo suyo, pero también haremos algunas fusiones como lo hicimos en ‘La Voz Generaciones’ y que gustó mucho”, dijo Eduardo del Perú.

Van a unir los dos géneros...

Precisamente hemos preparado un show que fusiona lo que nos gusta. El público me conoce como criollo y mi hijo, que ha participado en varios programas, ha trabajado harto por la música haciendo su éxito del rock en español. Así que decidimos hacer cada uno lo que nos gusta y al final nos juntamos.

¿Es algo nuevo para usted?

Mi público me va a tener que entender. Yo no voy a dejar la música criolla que es en mi vida, mi pasión y mi hijo ama el rock. Igual nosotros paralelamente vamos a hacer nuestras respectivas carreras y cuando nos corresponda unirnos nos vamos a unir.

Por su parte, Edy cuenta que Álex Lora, de el Tri de México, es como su maestro y lo ha invitado a tocar con él en sus shows en Perú, y que fusionar el género criollo con el rock es toda una aventura para su padre.

“Siempre hay que estar pensando en cosas nuevas porque el público cambia. Sé que esto ha sido como una aventura para mi papá, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien y el público lo ha aceptado”, comentó Edy.

Para que ti que tal fue la experiencia en ‘La Voz Generaciones’.

Bueno, yo tengo mi público que me lo he ganado trabajado y también tengo la bendición de tener como maestro a Álex Lora, del Tri, que hasta la actualidad es una persona que me considera mucho, incluso cuando vino hace unos meses estuvo en si show, me invitó al escenario y fue una bonita experiencia.

Me imagino que tu papá es uno de tus referentes en la música.

Definitivamente, de niño siempre he admirado que sea artista, que salía en los medios de comunicación a mí me emocionaba bastante y no sabía que iba a seguir sus pasos.

¿Siempre quisiste ser artista?

Sabía que me gustaba un montón por las actuaciones del colegio y todo eso. Pero tomé la decisión de dedicarme profesionalmente después de haber ejercido mi carrera universitaria. No es fácil tienes que llevar las dos cosas a la par hasta que empiezas a despegar. De todas maneras, tienes que lucharla.