La pareja conformada por la líder de Son Tentación, Paula Arias, y su novio el joven futbolista Eduardo Rabanal, están dando de qué hablar en las últimas semanas desde que ambos confirmaron que retomaron su polémica relación sentimental.

Una serie de cambios han sucedido pues Paula Arias emitió un comunicado hace unas semanas en el que afirmaba que sería la única encargada de los contratos e informes en su cargo como gerente general de Son Tentación.

Sin embargo, el programa Amor y fuego evidenció que Paula Arias no siempre responde al número de teléfono que brindó sino que lo hace el futbolista Eduardo Rabanal.

De inmediato, las críticas se fueron en contra de la líder de Son Tentación pues para muchos Eduardo Rabanal no debería ser el manager y la cantante no debería involucrar el amor con los negocios.

Pese a todo lo que se ha dicho y visto, Paula Arias se reafirma y asegura que es la única encargada de Son Tentación.

Ante esta situación, el futbolista Eduardo Rabanal decidió compartir una imagen para mostrar que se mantiene junto a Paula Arias y que cada día están más enamorados.

En la imagen, Eduardo Rabanal se muestra junto a Paula Arias dentro de un ascensor y él coloca al pie de la foto: “Te amo Paula”.

No solo eso, días previos Eduardo Rabanal se puso romántico y le dedicó un extenso mensaje a Paula Arias por su cumpleaños, señalando que no solo la ama a ella sino también a los hijos de la cantante. Además, el jugador la calificó como una gran madre y mujer.

“Empezar a describirte es complicado, pero elijo este momento por qué reflejas tal cual, lo que eres. Una gran madre, una gran mujer , que lucha día a día, por qué los que están en casa siempre tengan lo mejor y estén bien. Felicitarte por un año más de vida, por un año más de felicidad, de lucha ante todo como lo estás acostumbrada. Que Dios te bendiga y te de mucha fuerza para seguir adelante Paula Antonieta. Eres luz y sobre todo una muy buena persona. No quisiera terminar este mensaje por qué sabes lo extenso e intenso que me pongo con estas fechas, Te amo, los amo y gracias por todo esto bello que vivimos día a día. Siempre juntos mi amor. Sabes que cada momento que se nos viene no te encuentras sola. Felicidades Chiquitita”, escribió Rabanal a través de su cuenta en Instagram, compartiendo imágenes junto a la cantante.