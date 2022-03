QUÉ ROCHE. Eduardo Rabanal compartió en Instagram una romántica foto donde dio a entender que estaba viajando en compañía de una misteriosa mujer. Incluso se llegó a especular que había reanudado su romance con Paula Arias o que buscaba ‘sacarle celos’.

Sin embargo, el programa de Amor y Fuego realizó un sorprendente descubrimiento. “Esa foto la sacaron de un banco de imágenes”, anunció ‘Peluchín’.

Precisamente, la imagen que Eduardo Rabanal publicó en sus redes es de la cuenta de Instagram llamada Luxury life (vida de lujo en español) y que es seguida por el futbolista.

Eduardo Rabanal publicó “romántica” foto, pero descubren que la ‘jaló’ de Internet (Video: Willax TV)

“¿De dónde sacó la foto? De una plataforma de viajes de lujo. Él la subió para dar a entender que estaba acompañado (…) Esa foto eres una estafa, una intención trucha”, remató el conductor.

Eduardo Rabanal: ¿Qué dijo Paula Arias sobre la foto que subió su ex en Instagram?

Tras encenderse las alarmas sobre una posible reconciliación de Eduardo Rabanal y Paula Arias, ‘Amor y Fuego’ intentó comunicarse con la cantante para consultarle si existió un acercamiento.

Pero, Paula Arias evitó pronunciarse y solo se lograron comunicar con su asistente. “No estoy afirmando nada, ella ahora solo está enfocada en su trabajo (…) A mí no me compete indicar si es o no es. Las personas que la conocen saben que ella tiene algunos tatuajes en las manos”, respondió en WhatsApp.

