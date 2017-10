El actor Eduardo Yáñez se pronunció por agredir a periodista del programa El Gordo y el Flaco. El mexicano utilizó su cuenta de Twitter para pedir disculpas: "Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta", escribió.



La publicación en Twitter de Eduardo Yáñez recibió el me gusta de más de 1.000 personas. Este pronunciamiento dividió a los seguidores del actor, entre quienes creen que su actitud fue cobarde y los que critican al periodista.



El incidente se produjo durante la presentación del servicio Pantaya en Los Ángeles, California, a la cual también asistieron reconocidas estrellas latinas. Paco fuentes, el reportero agredido, le preguntó a Eduardo Yáñez por qué su hijo había acudido a pedir dinero por internet luego de que chocara su vehículo en vez de pedirle ayuda a él que es su padre.



Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta. — Eduardo Yañez (@LaloYanezLue) 12 de octubre de 2017

“¿Qué opinas de un hijo que abre un Go Fund Me para pedir ayuda porque choco su carro?”, preguntó Paco Fuentes. Eduardo Yáñez, al inicio, respondió con ironía:“Que le den mucho dinero. Tú deberías de cooperar porque eres muy metiche en ese asunto. Tu trabajo no es ser metiche. Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero guey o ve tú y dile”.



El periodista le respondió a Eduardo Yáñez por su actitud “nada más te recuerdo que nosotros somos el vínculo entre el…” , pero fue interrumpido por el actor. “Tú eres el puro culo. Tú no eres el vínculo de nada y ya no me faltes el respeto…”, expresó el actor. El reportero intentó decir que no le estaba faltando el respeto y fue ahí cuando Eduardo Yáñez no aguantó más y lo cacheteó.



Como se recuerda, antes del día del padre, el hijo del actor utilizó su cuenta de Twitter para despotricar contra él y calificarlo como la peor persona. “Curioso cómo en telenovelas mi papá juega siempre el héroe, pero en la vida real es completamente el opuesto, drogadicto, racista, abusa de las mujeres”. escribió el hijo de Eduardo Yáñez.

