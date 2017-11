No ha tenido una vida fácil. Eduardo Yáñez Jr., hijo del actor del mismo nombre, rompió su silencio e hizo una dura revelación durante una entrevista con el programa Primer Impacto.



En diálogo con la prensa, Yáñez Jr. dijo que su vida no fue la misma desde que su madre fue detenida en España acusada de narcotráfico, por lo que creció con su abuela hasta los 8 años. Luego se fue a vivir con su padre.



Yáñez Jr. reveló que la relación con su padre siempre fue tormentosa. Siempre le decía frases hirientes. "Me puso en frente de un espejo y me dijo 'mírate la cara, los dientes, la nariz, ¿tú crees que así vas a ser actor? Primero tengo que arreglarte", contó el joven.



"Mi papá [Eduardo Yáñez] cuando se enoja dice cosas hirientes. 'Te odio malnacido', 'Ojalá no hubieras nacido, desgraciado'. Todo eso me lo decía cuando nos enojábamos", explicó.



Pero lo peor vino después. Entre lágrimas, Yáñez Jr. confesó haber sido abusado sexualmente por una empleada doméstica de su madre.



"Me tomó varios años sacarme la idea de que un acto sexual no es malo y que viene de dos personas que se quieren de buena onda, no de agresividad, no de forzar a las personas", contó Yáñez Jr.



"La primera vez que estuve con mi enamorada, ella se dio cuenta que algo estaba mal conmigo. Yo me ponía temblar. Me sudaban las manos. No podía entrar en el acto sexual porque estaba asustado", contó visiblemente afectado.



Finalmente, Yáñez Jr. aprovechó las cámaras para pedirle perdón a su padre, y no descartó una futura reconciliación con él:



"Perdón, papá. Me siento mal de haber reaccionado de esta manera, abrí una puerta interna de los dos y lo siento", dijo Yáñez Jr. luego de calificar a su padre de "drogadicto, golpeador de mujeres y racista" semanas atrás.



"No se siente bien estar así. No quiero traer todo este estrés a mi vida y ponérselo a mi hijo", agregó.