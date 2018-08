Edwin Sierra envió carta notarial a Milena Zárate y pide que se retracte por 'escuchar' confesiones de Greysi Ulloa

No lo entiende. A través de su cuenta Instagram, Milena Zárate contó a sus seguidores que Edwin Sierra le envió una carta notarial tras estar como invitada en el programa 'Tengo Algo Que Decirte' escuchando la historia de Greysi Ulloa sobre un supuesto abuso que el cómico habría cometido cuando la colombiana era menor de edad.

Milena Zárate hizo una transmisión en vivo en Instagram contando que Edwin Sierra solo le había dado 24 horas para retractarse de haber escuchado la versión de su hermana. El programa 'Tengo Algo Que Decirte' invitó a la exesposa del cómico para que Greysi Ulloa le cuente la verdad de la relación que mantuvo con él.

"El día de hoy Edwin Sierra me mandó una carta notarial donde me pide que, públicamente me retracte por haberme sentado a escuchar la historia que Greysi contó sobre lo vivido con él. Me ha dado 24 horas para que me retracte ¿De qué? No lo sé. Porque es contradictorio que me pida que me retracte por sentarme a escuchar a una persona. Según él es un delito escucharla, creerle y obviamente por respaldarla", dijo Milena Zárate sobre la carta notarial de Edwin Sierra.

En el documento enviado a la colombiana, el cómico señala que en el programa 'Tengo Algo Que Decirte' se realizaron varias afirmaciones calumniosas y difamatorias graves en su contra y por eso decidió enviar una carta notarial a Milena Zárate.

"En el plazo de 24 horas contadas a partir de recepcionada la presente, su parte proceda a: 1) Acreditar documentariamente todas las imputaciones efectuadas en mi contra, 2) emita un pronunciamiento público en desagravio en favor de mi persona en el mismo programa en el que usted efectuó tales afirmaciones sin sustento", se lee en la carta notarial de Edwin Sierra.

Ante este pedido, Milena Zárate le respondió a su exesposo y le dijo que no tiene de nada de qué retractarse. Además, la colombiana indicó que Edwin Sierra no podía amedrentarla por querer tapar las cosas que pudo haber hecho en el pasado.

"No tengo nada de qué retractarme. Soy libre y estoy en todo mi derecho en sentarme donde a mí se me dé la gana y escuchar a quien mí se me dé la gana y creerle si yo quiero. Hasta ahora eso no es un delito y estamos en un país libre y democrático donde tenemos el derecho de tomar nuestras decisiones, escuchar y creer lo que pensemos es conveniente", declaró Milena Zárate en un video de Instagram,

