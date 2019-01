Edwin Sierra: "No hay celos enfermos ni acosadores, sino celos con respeto" | ENTREVISTA 

Edwin Sierra vive uno de sus mejores momentos con su pareja, la modelo Pilar Gasca, con quien dentro de poco cumplirá tres años de relación sentimental, sin embargo, desmintió que tengan planes de matrimonio.

“Es muy apresurado hablar de una boda, nos está yendo muy bien y estamos felices. Mucha gente pensaba que (la relación) era por un tema de publicidad, pero seguimos juntos y muy enamorados. Nos llevamos muy bien, tenemos una relación madura y nos apoyamos mutuamente”, sostuvo Edwin Sierra.

¿Se celan?

Ambos. No hay un tema de pisado ni pisada, sino existe un respeto y confianza por ambas parte, ya nos vamos para los tres años. No hay celos enfermos ni acosadores, sino celos con respeto.

De otro lado, ¿hay proyectos con televisión?

Por ahora, no. Ya cerré el capítulo de la televisión, mi prioridad es la radio y el cine, porque en mayo se estrena mi película ‘Mi novia... es él’.

Magaly Medina reaparecerá en televisión en pocos días... ¿Crees que le vaya bien?

Prefiero no hablar de ese tema, porque no es de importancia para mí. En mi corazón no hay rencor para nadie, a todo el mundo le deseo suerte y que le vaya bien a todos.

¿Todavía tienes un juicio con Magaly?

Sí, pero esas cosas demoran.