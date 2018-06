Edwin Sierra: "Cumplo con mi hija"  [VIDEO]

Edwin Sierra comentó que aunque pretenden dejarlo como un mal padre, tiene la conciencia tranquila porque lleva una buena relación con su hija.



“Esos temas están judicializados y no hablo (Milena dijo que no ve a su hija), pero si el juez me pide pruebas de que cumplo con ella, se las muestro. Tengo una buena relación con mi hija”, aseguró.



Sigues trabajando a pesar de las críticas...

Sí, y estoy agradecido con el público porque con su sintonía nos permite liderar el ranking radial de las radioemisoras musicales a través de la Nueva Q. Además, hoy y mañana presentaré mi show teatral en Plaza Norte, con todas mis imitaciones.



¿Sientes que ya alcanzaste tus metas?

No, me falta hacer cine e internacionalizarme más. (C. Chévez)

Milena Zárate sigue disparando contra Edwin Sierra.