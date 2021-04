El cómico Edwin Sierra destacó el talento de ‘El ingeniero bailarín’, Yeiner Pinedo y no descartó que su personaje ‘La Fuana’ presente un show a su lado en el que incluya su pegajoso ‘challenge’ del cover ‘No sé’ que interpreta Explosión de Iquitos.

Estuviste en ‘Nueva Q’ con Yeiner y la gente se alborotó en redes y multiplicaron las llamadas telefónicas…

Sí, es que el ‘ñañito’ es muy buen artista, tiene su chispa y su mensaje como coach, para que la gente ría, me gusta mucho.

Edwin Sierra y El ingeniero bailarín bailan 'No sé'

Hay posibilidad de que ‘La Fuana’ tenga un encuentro con su ‘paisano’.

Por supuesto ya tiene mi aprobación estamos ideando algunas cosas que espero se concreten y Dios mediante, en julio, ya se pueda hacer algo con el circo, pero va a depender de las vacunas y de las normas que dicte el gobierno. Lo único que me da pena, es que ‘Explosión de Iquitos’ no lo haya incluido en la grabación de su video oficial.

Pero trascendió que iba a participar, ¿qué pasó?

Ni él mismo sabe, pero la gente en redes está reclamando.

PELÍCULA

Por otro lado, Edwin Sierra comentó que ya está trabajando en la segunda parte de la película de la ‘Fuana’ al lado del actor colombiano Enrique Pernia, ‘El Tití’.

“Nuevamente me juntaré con ‘El Tití’ para grabar la película entre Perú y Miami. El rodaje está previsto para Julio y se va a llamar ‘Secuestro en cuarentena’, para ir acorde con los tiempos que vivimos”, dijo.

Edwin Sierra defiende a Gregorio Pernía tras 'ampay': "Él es así, muy cariñoso, apapachador"

¿Has pasado por el tema del Covid?

Gracias a Dios, no. Soy un niño bueno, estoy bendecido porque ‘Papá lindo’ nunca me ha abandonado, desde niño siempre me protegió.

ENAMORADO

Por otro lado, Edwin Sierra, manifestó recientemente que su relación con Pilar Gasca cumplió 4 años y 5 meses y comentó que es su ‘media naranja’, pues se aman y respetan. Además, confiesa que cada día están más unidos porque tienen mucha comunicación.

“Estoy feliz de cumplir un mes más de relación con Pilar, es una mujer maravillosa en mi vida. Nos tenemos mucho amor y respeto, es mi media naranja. Ella siempre me sorprende con detalles y cada día estamos creciendo como pareja”, enfatiza el cómico.

También recalcó que su relación con Pilar es sólida y se basa en la confianza.

“La gente decía que nuestra relación era ‘armani’ para publicitar mi circo, luego por mi aniversario, nos han casado y divorciado, pero seguimos juntos. La única realidad es que estamos unidos desde el 2 de julio del 2016.”, precisó.

Edwin Sierra y Pilar Gasca están enamorados y su relación se basa en la confianza” (Foto: César Bueno /TROME)

Sierra, también habló de sus planes para el presente año que dependerán de cómo se desarrolle el avance de las vacunas en nuestro país.

“Estoy agradecido con el respaldo del público para el programa radial, pues ya tenemos 10 años como líderes. Además, me gustaría volver a la televisión con un programa de humor”, añadió.