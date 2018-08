Edwin Sierra: Greysi Ulloa aseguró que no le teme y tiene pruebas de que abusó de ella | ENTREVISTA

Greisy Ulloa no teme que Edwin Sierra la demande por difamación después que denunció que el cómico la violó, embarazó e hizo abortar de cinco meses cuando solo tenía 17 años.



“Conté la verdad y estoy tranquila, me quité la mochila que llevaba en la espalda y lo hice por mis hijos”, dijo.



Edwin procederá legalmente, ¿tienes pruebas de lo que revelaste?

Sí, y no le temo. También tengo mi abogado para defenderme.



¿Por qué esperaste tanto tiempo para hablar? La ‘Mujer boa’ cree que Milena y tú quieren destruir a Edwin y han cobrado algún dinero...

No, tampoco hay dinero de por medio y no lo hice antes por temor. Él me decía: si te quedas así (embarazo) tu hermana te va a matar y Milena tiene su carácter, pero ya todo se acabó. No me extraña que él responda así (con la demanda), porque es frío.



MILENA: LA PERDONÉ

​

“No creo que vaya a jugar con eso (violación), sin embargo por primera vez la sentí honesta, sincera, pero igual siempre queda la duda, ya la perdoné y espero que rehaga su vida y ya nadie la juzgue”, agregó.



Sin embargo, Milena Zárate también cuestionó a Greisy Ulloa y dejó entrever que no habría estado embarazada a los 17 años, sino a los 19.



“La única vez que la vi con náuseas y ‘mal del estómago’ fue cuando estaba por nacer mi hija, ella tenía 19 años y me dijeron que estaba embarazada”, contó ayer en ‘Válgame Dios’.



Ante ese cuestionamiento, Greisy Ulloa dijo que había contado la ‘verdad’ y dependía de Milena Zárate si le creía.



Por otro lado, Lady Guillén calificó de ‘cobarde’ a Edwin Sierra.



“He leído que el señor Sierra demandará a Greissy y enviará una carta notarial al canal, eso me parece la actitud de un cobarde. Aquí dimos tribuna a una mujer que quiso contar su verdad, porque tiene derecho así hayan pasado mil años, si quiere dar su versión lo esperamos en ‘Tengo algo que decirte”, detalló.

