Edwin Sierra: Greysi Ulloa estaría negociando la historia de su presunto romance con el cómico con un canal

Milena Zárate contó que su hermana Greysi Ulloa está en negociaciones con un canal colombiano para revelar los detalles de su supuesto romance con Edwin Sierra.



“Lo último que me han chismeado, porque tenemos gente en común, es que andaba en conversaciones con un programa de Colombia. Creo que le están proponiendo contar su historia real con Edwin Sierra, cómo empezó y todas esas situaciones que también me gustaría saber, porque hasta el día de hoy es una incógnita. No sé si lo hará, no creo que sea muy conveniente para él”, dijo Milena Zárate.



¿Greissy ya no había contado lo que pasó con Edwin en ‘El valor de la verdad?

Ahí lo único que dijo es que tuvo una relación con él, pero los detalles no los sé. Quedaron muchas cosas en el aire.