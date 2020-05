Milena Zárate contó que entablará una nueva demanda a Edwin Sierra, a raíz de que el cómico le ha reducido a la mitad la pensión de alimentos para su menor hija.

“Tomó la decisión de darme solo la mitad de la pensión de mi hija, sin ninguna orden de un juez de Familia. Nosotros tenemos una conciliación y no puede tomarse la atribución de decirme: ‘Mañana te doy o no te doy’, porque eso solo lo puede ordenar un juez”, aseveró Zárate.

¿Estás tomando alguna acción legal?

Todavía no porque estamos en cuarentena, pero lo que no me está depositando me lo tendrá que reponer en su momento. Él me ha dicho: ‘Demándame, estamos en cuarentena y ahorita no procede’. En su momento tendrá que pagarme, todo se suma, y si no lo hace tiene que ir preso porque no se puede jugar ni con la salud ni la alimentación de una hija.

Entonces, ¿no te vas a quedar de brazos cruzados?

No, porque la pensión es para su hija y me la está quitando en el momento que más lo necesito porque el colegio no ha rebajado nada. Yo tengo que seguir cumpliendo con las responsabilidades de mi hija, tenga ingresos o no.

¿Tú crees que Pilar le está metiendo ideas?

La mujercita (Pilar Gasca) que tiene al lado es la que siempre ha estado en contra de la alimentación de mi hija, y eso lo ha dejado ver en algunas entrevistas que ha dado en su momento.

¿Edwin se comunica con tu hija?

No. El día que me llamó para decirme que no me iba a dar lo que está plasmado en la conciliación, le quise pasar a mi hija por el teléfono y me dijo que no.

¿En estos 55 días no ha llamado a tu hija?

Creo que una sola vez, hace un mes. Mi hija tiene celular y WhatsApp, pero ni un mensaje le manda. Él podría venir a verla porque vive a diez cuadras de mi casa.