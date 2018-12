Edwin Sierra: Me saqué la lotería con Pilar Gasca

‘Me saqué la lotería con Pilar’, expresó el humorista Edwin Sierra, quien señaló que atraviesa un gran momento con su pareja, la modelo Pilar Gasca, con quien no descarta la posibilidad de casarse.



“Ya tenemos juntos 2 años y 5 meses. Somos una pareja seria, estable y formal, pese a que mucha gente pensó, en el inicio, que todo era un show mediático. Estoy muy feliz porque es una mujer trabajadora y además de ser bonita, es muy buena persona y todo ello me genera admiración para ella”, sostuvo Sierra.

¿ Es verdad que planean casarse el próximo año?

Estamos abocados a trabajar. El matrimonio no está, por ahora, dentro de los planes primordiales. Dios mediante será más adelante, ¿por qué no?



De otro lado, ¿cuándo se estrena tu película ‘Mi novia es él’?

El teaser debe salir esta semana, pero el estreno será para el próximo año. La película está muy divertida y espero que le guste al público. Gracias a Dios estoy cerrando bien el año, me va bien en la radio, mi programa gana a todas las emisoras en mi horario y eso me hace muy feliz.