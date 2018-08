Milena Zárate no podía dejar de llorar. Después de escuchar las declaraciones de su hermana Greysi Ulloa contando que sufrió una relación íntima contra su voluntad y tuvo que realizarse un aborto obligado, la colombiana se mostró sorprendida y a la vez, 'estúpida'.

En declaraciones a 'Válgame Dios', Milena Zárate no podía salir de su sorpresa al escuchar todo lo que pasó en su casa y bajo sus 'narices. "Me sentí estúpida ¿cómo pueden pasar tantas cosas ante tus ojos y cómo no te puedes dar cuenta?"

Además, Milena Zárate manifestó que tras las declaraciones de su hermana Greysi Ulloa, solo dependerá de ella misma aprovechar la oportunidad que le da vida para recuperar la relación con su familia en su país natal.

"Me sentí mal. Hubiera preferido que me hubiese pasado a mí a que le hubiese pasado eso a ella. Yo estoy haciendo las cosas bien. Depende de ella. Si ella las hace mal, va a quedar en ella y perderá la única oportunidad que tiene de recuperarse y de recuperar a su familia", dijo Milena Zárate.

Milena Zárate y Greysi Ulloa

Milena Zárate también se mostró mortificada con todo lo que confesó Greysi Ulloa sobre Edwin Sierra. Para la colombiana será difícil explicarle a su hija, fruto de su relación con el cómico, todo lo que su tía dijo sobre su padre.

Además, Milena Zárate estará dispuesta a defender a su hermana Greysi Ulloa en caso Edwin Sierra quiera tomar alguna medida en su contra. Para la expareja del cómico, él siempre manda cartas notariales o inicia procesos, pero termina haciendo 'el del hombre araña'.

"Si se mete con ella, sabe que se va a meter conmigo. Así que él verá. No creo que quiera más, así que por el bien de él más bien que haga lo de siempre: que haga la del hombre araña ¿Qué va a sentir mi hija cuando vea esto?¿Cómo yo pude permitir esto? ¿Cómo pude darle un papá así a mi hija?", dijo Milena Zarate

