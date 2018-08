“Edwin es un ser maravilloso”, dijo Pilar Gasca sobre Edwin Sierra, luego que Greisy Ulloa reveló que abusó sexualmente de ella cuando era menor de edad.



“Del tema no hablaré porque ya es un hecho legal, pero Edwin Sierra tiene mi apoyo, el de mi familia y nuestros amigos. Continuamos felices, trabajando y apoyándonos hasta que Dios lo permita. Edwin es un gran ser humano, maravilloso y con un corazón gigante”, precisó Pilar Gasca.



Edwin anunció que tomará medidas legales. ¿Confías en que se haga justicia?

Se va a resolver donde realmente se tiene que resolver. Ten por seguro que ya es un hecho (la demanda), es lo único que te puedo decir.



¿Lo respaldas?

Seguimos felices. Los proyectos, el trabajo y todo sigue en pie. Cuenta con mi apoyo, mi amor y el de todas las personas que lo rodeamos, que es lo más importante.



En las redes sociales te están criticando e incluso te piden que te alejes de él...

Respeto la opinión de todo el mundo, sigo feliz. Esto va a pasar y se pondrá todo en su lugar.



‘NO LE CREO’

​

Por su parte, Andrea Llosa, conductora de ‘Nunca más’, dijo que no cree en la versión de Greisy Ulloa.



“No le creo nada. Honestamente, es una novela, porque si realmente hubiera pasado, hace rato se habría conocido. Y ahora, que las ‘aguas están calmadas’, aparece una denuncia así, es bien extraño. No sé quién se aprovecha de quién. Un tema de violación es muy fuerte y no debería ser ventilado de esa manera, en todo caso, se debería ir al Poder Judicial”, indicó.



En tanto, la Fundación Ética Periodística presentó una denuncia, ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, contra los programas ‘Válgame Dios’ y ‘Tengo algo que decirte’, por ‘violar’ el horario de protección al menor con la confesión de Greissy.

