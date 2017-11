Edwin Sierra: Su pareja Pilar Gasca niega embarazo 

La modelo Pilar Gasca desmintió que se encuentre en la ‘dulce espera’, fruto de su relación sentimental con el humorista Edwin Sierra, tal como se especula en redes sociales.



Pilar, ¿es cierto que estás embarazada?

No. Además, no está en nuestros planes, soy muy joven para tener un bebé. Quizá en cuatro o cinco años, a partir que cumpla los 27.



Viajaste con Edwin a Varadero, ¿fue por un motivo en especial?

Hemos cumplido un año y 4 meses. Nos fuimos de vacaciones porque trabajamos día y noche, así que nos merecíamos unos días de relajo. Estamos muy felices juntos y tenemos el derecho de celebrar el amor.



¿Hay planes para convivir?

Por el momento, no. Para mí lo esencial es el matrimonio, no pienso en la convivencia. Actualmente vivo con mi mamá y mi hermanita, nunca he dejado mi casa para irme con un enamorado.



(L. Gamarra)