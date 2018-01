Edwin Sierra y Pilar Gasca: Nuestro amor no es un circo

Edwin Sierra y Pilar Gasca acaban de cumplir un año y medio de relación y durante este tiempo tuvieron que ‘soportar’ comentarios malintencionados de terceros, que decían que su romance era ‘armado’.



El tiempo pasó y siguen juntos...

Pilar: Sí, decían que lo nuestro era armado, que estuvimos para llenar nuestro circo y ya ven, no fue así.

Edwin: Lo que pasó es que formalizamos para ese mes (julio) que estrenamos la carpa, pero nuestro amor no es ni ha sido un circo.



¿Siempre fue seria y formal?

E: Desde el inicio y seguiremos así por los años que vengan.

P: Hasta que la muerte nos separe.



Eso suena a matrimonio...

E: Es que nos queremos mucho, nos damos nuestro espacio y estamos pendientes el uno del otro.

P: Y también pasamos tiempo juntos.



¿Ya conviven?

P: No, yo vivo en mi casa.

E: Tenemos un añito y medio recién.



¿Por qué su relación marcha bien?

P: Porque se pusieron las cosas claras desde el principio.

E: La comunicación y respeto es lo que nos sostiene.



¿Tienen las claves de sus redes sociales?

P: No, pero si él me pide mi celular o le digo que conteste alguna llamada, sabe que no encontrará nada inadecuado.

E: Igual pasa conmigo, todo es transparente entre nosotros.



¿Quién es más celoso?

E: Ella (ríe).

P: ¿Yo? Ambos, pero sin llegar a los extremos.



¿Cómo hacen para superar los comentarios de la ex (Milena Zárate) de Edwin?

P: Mira, siempre van a darse situaciones, pero él me transmite mucha calma y eso está bien.



¿La diferencia de edad es problema?

E: ¡Pero si yo soy un chiquillo!

P: Para nada. Edwin tiene un carácter muy jovial. (C. Chévez)