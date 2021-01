El cómico Edwin Sierra (49) y la modelo Pilar Gasca (26) cumplieron ayer cuatro años y medio juntos y afirman que su relación está más sólida que nunca, gracias al amor, respeto, admiración y comprensión que existe entre ambos.

La parejita nos abrió las puertas de su ‘nidito de amor’, donde están conviviendo desde que empezó la pandemia y ya planean el matrimonio y formar una familia en este nuevo año.

Mucha gente no apostaba por su relación, pero ayer cumplieron cuatro años y medio…

E: La gente decía que nuestra relación era ‘armani’ para publicitar mi circo, luego por mi aniversario, nos han casado y divorciado, pero seguimos juntos.

P: La única realidad es que estamos unidos desde el 2 de julio del 2016.

¿Qué les dejó el 2020?

E: Ha sido complicado para todo el mundo por el mismo hecho del estrés que ha generado la pandemia y por la situación económica. A mucha gente le ha chocado, pero a nosotros nos ha unido más.

P: Se consolidó más la relación.

En pandemia se han visto muchas separaciones y rupturas. ¿Cuál es el secreto para mantener encendida la ‘llama del amor’?

E: Tenemos una relación bonita, de mucho respeto, amor y madurez por ambas partes.

P: La comprensión, porque hablamos de todo lo que nos sucede. No nos une un matrimonio ni un hijo, nos une el amor, hay mucha comunicación y respeto.

¿Qué es lo que más rescatan del otro?

E: Pilar es una mujer muy trabajadora y para todo hombre es muy halagador que su mujer sea bonita, comprensiva, que te quiera, engría y sea trabajadora. Siempre la felicito y me enorgullezco de ella. Es mi complemento perfecto.

P: Es un gran papá y ser humano. Estemos o no estemos, siempre lo voy a admirar.

Al inicio de su relación hubo muchos prejuicios, pues especulaban que Pilar se involucró contigo por interés…

E: Yo la conocí con su empresa de jeans y haciendo lo suyo, pero a veces la gente cree que por el hecho de ser bonita, no trabaja. Hay esos estereotipos.

P: Mucha gente no sabe que trabajo desde los 15 años, por necesidad estuve en una agrupación de cumbia, pues tenía que mantener a mi familia. He vendido turrones en las galerías de Gamarra, he trabajado de azafata en un restaurante y me tocó limpiar los baños y pisos. Aguanté porque necesitaba el dinero y porque mi hermana sufría de asma.

Edwin Sierra y Pilar Gasca planean matrimonio: “Decían que nuestra relación era ‘armani’” (Foto: César Bueno /TROME)

A ustedes les tocó convivir a raíz de la pandemia y se dice que realmente se llega a conocer a la pareja cuando recién empiezan a vivir juntos. ¿Qué tal la convivencia?

P: Edwin vive con su hijo mayor, no vivimos juntos al ciento por ciento, pero pasamos la mitad de la semana juntos.

¿Hay celos en su relación?

P: Somos cero celos, jamás ha habido y es así desde el principio. Nos tenemos mucha confianza, a estas alturas no estamos para pedirnos la ubicación o que nos manden una foto cada vez que salimos.

E: Si hay amor, confianza y respeto, no tienen por qué existir los celos en una relación.

¿Se animarán en dar el paso del matrimonio este 2021?

E: Dios mediante se dará este año, Dios quiera que sí. Nosotros siempre pensamos en cosas bonitas para nosotros, tal como vivir, casarnos y tener hijos.

P: Me encantaría casarme. Me gustaría disfrutar de la etapa del matrimonio, ser mamá y tener mi propia familia.

Entonces, ¿hay planes también para encargar un bebé?

E: Sería el hijo más adorado por su mamá y papá.

P: Es una de mis prioridades, me gustaría ser mamá, será el hijo más amado por sus papis.

Con respecto a la boda, ¿será algo íntimo o quieren una boda grande?

E: No soy mucho de hacer show.

P: Me gusta lo real, no me gusta lo ficticio, así que para qué hacer un show. Quisiera algo íntimo.

Edwin, hace unas semanas habló tu expareja (Milena Zárate) y dijo que había una relación cordial e incluso que la comunicación había mejorado por la hija que tienen en común…

E: Por respeto y el amor que le tengo a mi hija, jamás he hablado mal de su mamá, tampoco he hablado de sus parejas ni bien ni mal porque no es mi onda. Es un respeto que ofrezco y pienso que uno debe recibir lo mismo... que no se refieran ni a mí, ni a mi pareja. ¿Para qué? La gente que es feliz no debe hablar mal de nadie. Más bien, que Dios les bendiga y sean felices, tal como lo somos Pilar y yo.

P: Nunca le he hecho mal a nadie. En algún momento cometí el error de pisar el palito, pero no lo volveré a hacer porque no me hace feliz. Mi felicidad está en formar mi familia con Edwin.

Por cierto, ¿les incomoda que los vacilen por su diferencia de edad?

E: Son puntos de vista de cada persona y no me molesta. El amor es así, te sorprende, si alguien te gusta, te agrada y te complementas con esa persona, no hay de otra. En el amor no hay reglas, me considero un hombre envidiado y feliz.

P: Somos felices, nos amamos, respetamos, admiramos y lo que diga la gente no nos importa.