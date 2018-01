Edwin Sierra a William Luna: "El que se pica pierde" [VIDEO]

Edwin Sierra le sugirió a William Luna que no se ‘pique’ por la broma que le hizo al grabar el video del ‘Chipitay’, después que se desnudó por la clasificación del Perú al Mundial.



A su vez, hizo extensivo el consejo a Miguel ‘Chato’ Barraza, quien se ofuscó porque ‘vaciló’ a su sobrino ‘Tomate’.



“El video (‘Chipitay) tuvo más de tres millones de reproducciones, al público le gustó y fue hecho para reír”, expresó Sierra al celebrar el Año Nuevo con su novia Pilar Gasca en Trujillo.



A propósito de ello...

Me vas a preguntar si soy ‘chipi’ (ríe).

(Interrumpe Pilar) No es ‘chipi’, el ‘chipi’ es otro.



No, iba a comentarte que William se mortificó por la imitación que hiciste.



Pero fue sin ánimo de ofenderlo, se trató de una broma y no solo se ha molestado conmigo también con otras personas por lo que sé.

(Habla Pilar) Mira, si Edwin no lo hubiera imitado seguro lo hacía otra persona, es como si a un chef le pides no cocinar, es ilógico. Creo que el señor debe calmarse, porque también le contestó feo a una reportera.



Tal vez se molestó porque como cristiano le llamaron la atención.

(Edwin) Bueno, ya está hecho y no debe picarse, en este medio el que se pica pierde.



Miguel Barraza también te recordó tu ‘lío con las colombianas’ por comentar la ‘infidelidad’ de su sobrino ‘Tomate’.

(Ríe) Normal, en este medio hay que ‘apechugar’ y seguir adelante. A todos les deseo lo mejor en este 2018 que acaba de empezar.



(C.Chévez)