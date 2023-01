El reality de Esto es Guerra estrenará su nueva temporada 2023 y promete traer más de una sorpresa. En América Espectáculos se brindaron algunos detalles sobre el programa de competencia.

Hace unos días, se publicó la promoción oficial denominada “La noche EEG”, al mismo estilo de los clubes de fútbol como Alianza Lima y Universitarios de Deportes.

Esto es Guerra 2023: ¿Qué día y a qué hora se estrena?

En la promo de EEG se da conocer la fecha oficial del regreso a la TV del reality, el cual está programado para este miércoles 18 de enero a las 7 p. m.

No obstante, como es costumbre, el espacio no presentará a todas sus figuras en la misma noche, ya que las bombas se dan durante la semana.

¿Johanna San Miguel y Renzo Schuller serán los conductores de EEG 2023?

Según Rebeca Esbribens, Johanna San Miguel sí volvería a la conducción del reality; por lo que su dupla aún no estaría definida; sin embargo, todo parece indicar que Renzo Schuller también habría firmado para esta temporada.

“Johanna ya está en Lima, como la conductora estrella no sabemos quién la va acompañar, no lo sabemos (...) Johanna me ha escrito para pedirme algunas ropitas”, expresó la popular ‘Rebe’.

Ingresos de EEG 2023

¿Quiénes serán los integrantes de Esto es Guerra?

Al finalizar la temporada 2022, se anunció que varios “históricos” ya no formarían parte de EEG, ya que se dará la llegada de la esperada “nueva generación” de guerreros, los cuales provienen del casting que se realizó a nivel nacional.

Sin embargo, en un avance se puede ver a Patricio Parodi, Mario Irivarren, Melissa Loza, Luciana Fuster, Karen Dejo, Fabio Agostini, Pancho Rodríguez, Ducelia Echevarría, entre otros.

